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Официальная хроника
15 декабря 2022  15:18

Минниханов утвердил 20 членов Общественной палаты Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении членов Общественной палаты республики. В документ, опубликованный на сайте руководителя РТ, вошли 20 имен.

В их числе председатель ОП РТ Зиля Валеева, директор Института управления, экономики и финансов УФУ Наиля Багаутдинова, гендиректор Центра социальной реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов, директор БФ «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева, председатель татарстанского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Кабыш, гендиректор АО «Спорткультавтотовары» Мунир Гафиятуллин, председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо, директор экстрим-парка «УРАМ» Мария Крюкова, директор Фонда поддержки лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Мы вместе» Анна Мубаракшина, директор обособленного структурного подразделения Академии науки РТ «Центр исламоведческих исследований АН РТ» Ринат Патеев, председатель Национально-культурной автономии мордвы Татарстана Наталья Сабитова и другие представители науки, религии и общественных организаций Татарстана.

 

#Рустам Минниханов #Общественная палата РТ
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