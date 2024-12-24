Минниханов: Успехи татарстанского автоспорта очень радуют

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане подвели итоги авто- и мотоспортивного сезона 2024 года. Достигнутые спортсменами результаты высоко оценил Раис РТ Рустам Минниханов, сам в прошлом профессиональный автогонщик (мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России), сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В мероприятии также приняли участие президент Федерации автоспорта РТ, генеральный директор АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» Иван Егоров, члены этой федерации, спортсмены гоночной команды «КАМАЗ-мастер» и ветераны автоспорта Татарстана.

Собравшимся показали видеофильм, посвященный итогам сезона текущего года. Иван Егоров рассказал о результатах работы возглавляемой им Федерации автоспорта РТ в уходящем 2024 году.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Уважаемые спортсмены, гонщики, механики, спонсоры и поклонники автоспорта! Завершился очередной сезон, и успехи татарстанского автоспорта очень радуют», — подчеркнул в приветственном слове Рустам Минниханов.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвует и поддерживает команды, и, конечно, в первую очередь — механиков и гонщиков. Мы радуемся за вас, гордимся вашими успехами», — заметил также Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Фильм, посвященный итогам сезона, он охарактеризовал как небольшой, но захватывающий и интересный. «С Новым годом и с успешным завершением сезона! Спасибо за поддержку автоспорта», — заключил Рустам Минниханов.

После этого состоялось вручение наград наиболее отличившимся спортсменам. Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин от имени всех собравшихся и от лица всего автоспортивного сообщества республики поблагодарил Раиса Татарстана за личное внимание и поддержку, а также за принятие решений, способствующих дальнейшему развитию автомобильного спорта в регионе.