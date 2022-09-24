Минниханов: Уровень заболеваемости коронавирусом начал падать, но расслабляться рано

За последнюю неделю в Татарстане начал снижаться уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекций, заявил Президент республики Рустам Минниханов на совещании в Кабмине РТ. Несмотря на это, он призвал глав муниципалитетов и жителей не терять бдительность.

«Несмотря на определенный спад заболеваемости, важно не расслабляться. Необходимо продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», – приводит его слова пресс-служба Президента РТ.

Он также отметил, что важно продолжать соблюдать масочный режим на тех предприятиях и в организациях, где работают с населением и где имеет место быть скученность людей – для профилактики заболеваемости. Носить маски важно и там, где наблюдается рост числа заболевших среди работников предприятий, добавил он.

«В республике есть все необходимые лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции. Надо стараться, во-первых, не заразиться, а во-вторых, если это произошло – вовремя заметить симптомы болезни и начинать лечение», – подытожил Минниханов.