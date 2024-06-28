Минниханов: Уровень толерантности к людям других национальностей в РТ выше 90%

Уровень толерантности к представителям других национальностей в Татарстане превышает 90%. Такие данные социологического исследования ученых Академии наук РТ на конференции привел руководитель этой организации Рифкат Минниханов.

«Считаю, что это очень хороший показатель, – заявил президент Академии наук РТ. – В нашем регионе акцент сделан на межнациональные отношения, национальную идентичность, воспитание чувства патриотизма, сохранение языка и культуры».

В Казани сегодня открылась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах РФ». Работа форума, который проходит в столице Татарстана уже шестой раз с 2014 года, продлится два дня.

Минниханов отметил, что вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, определены на государственном уровне. Он напомнил, что в 2022 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«В документе говорится, что основу российского общества составляют традиционные ценности – гражданственность, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, единство народов. Думаю, сегодня это является основным направлением нашей работы», – подчеркнул спикер.

Минниханов предложил по итогам конференции принять не резолюцию, как обычно, а протокол поручений. «Пусть будут определенные рекомендации, ответственный исполнитель, сроки исполнения, чтобы на следующей конференции мы могли подвести итоги», – сказал он.

Вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов добавил, что для решения этносоциальных и этнокультурных вопросов сейчас особенно востребовано научное сообщество, представители социогуманитарных отраслей. «Они с помощью выверенных объективных данных участвуют в научном сопровождении этнокультурных процессов российских регионов. Оказывают консультационную, экспертную помощь органам государственной власти и управления», – уточнил он.

По мнению спикера, в современных условиях вопросы сохранения дружбы и сотрудничества у российских народов приобретают особое значение. «Коллективный Запад предпринимает попытки разыгрывания национальных карт для решения собственных геополитических задач, дестабилизации внутренней ситуации в стране», – пояснил он актуальность темы конференции.

И.о. директора Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук Алексей Загребин обозначил актуальность этносоциологических исследований. По его словам, она обусловлена не только высокой научной значимостью, но и общественным, государственным запросом на результаты исследований.

В этом году заявки на участие в научно-практической конференции подали ученые из 23 городов России.