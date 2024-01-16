Минниханов: Уровень собираемости платежей за ЖКУ в Татарстане превышает 99%

Создание на базе «Татэнергосбыта» Единого расчетного центра в 2018 году позволило повысить уровень сервиса для клиентов, обеспечить высокий уровень прозрачности и собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также гарантировать соответствие начислений требованиям законодательства. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.

«В Татарстане уровень собираемости [платежей за ЖКУ] превышает 99%. Во многом этот результат связан с тем, что Единый расчетный центр обслуживает 82% жилого фонда республики», — сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов отметил, что «Татэнергосбыт», который работает в республике с 2009 года, является связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии и услуг ЖКХ. Он внедряет современные электронные сервисы, такие как личный кабинет и мобильное приложение.

Руководитель республики также подчеркнул, что в муниципалитетах имеются резервы по переходу на расчеты с ЕРЦ, и поручил профильным ведомствам и министерствам усилить работу в данном направлении.