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Минниханов: Уровень собираемости платежей за ЖКУ в Татарстане превышает 99%
Создание на базе «Татэнергосбыта» Единого расчетного центра в 2018 году позволило повысить уровень сервиса для клиентов, обеспечить высокий уровень прозрачности и собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также гарантировать соответствие начислений требованиям законодательства. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.
«В Татарстане уровень собираемости [платежей за ЖКУ] превышает 99%. Во многом этот результат связан с тем, что Единый расчетный центр обслуживает 82% жилого фонда республики», — сказал Раис РТ.
Рустам Минниханов отметил, что «Татэнергосбыт», который работает в республике с 2009 года, является связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии и услуг ЖКХ. Он внедряет современные электронные сервисы, такие как личный кабинет и мобильное приложение.
Руководитель республики также подчеркнул, что в муниципалитетах имеются резервы по переходу на расчеты с ЕРЦ, и поручил профильным ведомствам и министерствам усилить работу в данном направлении.
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