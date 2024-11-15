Минниханов улучшил свои позиции в медиарейтинге глав регионов после саммита БРИКС

По итогам октября Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов Приволжского федерального округа, а также вошел в топ-10 общего рейтинга руководителей субъектов Федерации, сообщает «Медиалогия».

В октябре количество сообщений с упоминаниями Рустама Минниханова выросло до 12 754, а медиаиндекс увеличился до 114 625,5. Это позволило ему обогнать главу Башкортостана Радия Хабирова и стать лидером рейтинга глав регионов ПФО. Третье место по-прежнему остается за губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

В общем рейтинге Раис Татарстана занял седьмое место, улучшив свои позиции сразу на четыре строки.

Отмечается, что на положение Рустама Минниханова в рейтинге повлиял саммит БРИКС. В его рамках руководитель республики встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорадом Додиком, главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. В составе российской делегации он присутствовал на переговорах Президента России Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еще одним активно освещаемым в СМИ моментом саммита стало вручение Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову ордена «Дуслык».

Саммит БРИКС в Казани проходил 22-24 октября 2024 года. Международное событие собрало делегации из более чем 30 стран, причем свыше 20 были представлены на высшем уровне.