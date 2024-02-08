Минниханов удостоен диплома за достижение высокого уровня БДД в рамках нацпроекта

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Новиков сегодня обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области дорожного строительства и реализации перспективных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что дорожная отрасль является одной из важнейших для экономики. В 2023 году в регионе на дорожное строительство направили около 250 млрд рублей. В связи с этим он напомнил, что в конце прошлого года было открыто движение по новому участку трассы М12 «Восток».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам руководителя республики, впереди большие задачи и огромный объем работы. Так, в текущем году предполагается завершить строительство столь важной для Татарстана дороги до Альметьевска. Еще одним серьезным направлением он назвал строительство участка трассы М7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов по мосту через реку Каму.

Кроме того, в республике продолжается строительство региональной автодороги Шали — Бавлы, вылетных трасс и городских магистралей Казани — Вознесенского тракта и Горьковского шоссе.

«Мы также выполняем большой объем работ в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, и по всем направлениям „Росавтодор“ — наш надежный партнер», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Роман Новиков вручил Раису РТ диплом «За высокий уровень безопасности дорожного движения, достигнутый в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“». Документ подписан вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. От Татарстана в ней также приняли участие вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина начиная с 2019 года.