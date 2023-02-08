Минниханов – ученым: «Нужен принципиально новый уровень по ресурсам и результатам»

Ученые Татарстана добились высоких результатов, но они не соответствуют задачам, стоящим перед страной в сфере науки и технологий. Научно-образовательный комплекс должен выйти на принципиально новый уровень. Такое напутствие высказал Раис Татарстана Рустам Минниханов участникам собрания в Академии наук республики по случаю Дня российской науки.

Особое значение научной сферы для республики было подчеркнуто присутствием высоких гостей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Доля молодых ученых в республике ощутимо превосходит уровень по стране»

Торжественная встреча прошла на площадке главного здания Академии наук в центре Казани, куда съехались ученые, исследователи и представители трудовых коллективов со всей республики. Праздничная дата стала поводом для подведения итогов прошедшего года и составления планов на будущее.

Особое значение научной сферы для республики было подчеркнуто присутствием высоких гостей – Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Руководитель республики отметил, что проведение торжества на площадке Академии наук РТ подчеркивает важность ее интеграционной функции для научного сообщества Татарстана.

«День российской науки имеет особое значение. Зародившиеся еще в 19-м веке ведущие казанские научные школы прославили республику далеко за ее пределами. Нынешнее поколение татарстанских ученых достойно продолжает дело своих предшественников», - обратился к собравшимся в зале Минниханов.

Он напомнил, что в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России республика занимает 5-ю позицию. Это заслуга 13 тыс. ученых, работающих на ее территории. Еще одним свидетельством результативности работы является участие исследовательских учреждений региона во всех мероприятиях национального проекта «Наука и университеты».

«Мы традиционно уделяем особое внимание подготовке научных и инженерных кадров. Обучение квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики ведется в недавно созданных на базе наших ведущих университетов двух учебно-научных центрах и трех передовых инженерных школах. По доле молодых ученых республика ощутимо превосходит средний уровень по стране – 60% против 44%», - подчеркнул Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «По доле молодых ученых республика ощутимо превосходит средний уровень по стране – 60% против 44%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Результаты пока не соответствуют задачам, стоящим перед страной»

Все перечисленное стало возможным благодаря системному подходу к популяризации науки и привлечению молодых кадров в отрасль исследований. В то же время руководитель республики призвал научное сообщество не останавливаться на достигнутом – потенциал развития в этом направлении далеко не исчерпан.

«Несмотря на положительные результаты, считаю, что они пока не соответствуют масштабным задачам, стоящим перед страной в сфере науки и технологий», - заметил Минниханов.

По его словам, в прошлом году был проведен аудит научно-образовательного комплекса Татарстана, проанализированы лучшие мировые и региональные практики управления научно-технологическим развитием. По итогам аудита были созданы стратегия и госпрограмма научно-технологического развития республики, обозначены основные цели до 2030 года.

«Научно-образовательный комплекс должен выйти на принципиально новый уровень. Как по обеспеченности ресурсами, так и по уровню получаемых результатов. Главная задача – обеспечить выполнение намеченных планов», - резюмировал Минниханов.

По словам Мякзюма Салахова, теоретическое научное знание рано или поздно начинает применяться для решения практических задач Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Доля внедренных разработок составляет всего 0,3% от мировых»

О необходимости нового импульса для научно-технологического прорыва заявил и президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов. Он связал этот вопрос с более тесным взаимодействием исследователей и предприятий, чтобы инновационные разработки быстрее находили практическое применение.

«Важнейшая функция фундаментальной науки в том и состоит, что она закладывает основы технологий будущего. Их обычно нелегко предвидеть, да и новые идеи не всегда легко принимались обществом сразу. Многие из них считались бесполезными занятиями. Так было с электричеством, компьютерами и мобильными телефонами», - провел экскурс в историю Салахов.

По его словам, теоретическое научное знание рано или поздно начинает применяться для решения практических задач. Этот процесс может занимать годы, и его ускорение – главный драйвер для мощного развития экономики, который необходимо использовать.

«Возлагать ответственность только на ученых за внедрение новых технологий в промышленность нельзя. За это должны быть ответственны специализированные компании, а ученые отвечают прежде всего за фундаментальные знания. <…> Ученый, инженер, венчурный инвестор – нужно интегрировать их в систему для создания инновационной экономики», - подчеркнул Салахов.

По его словам, в нашей стране нет недостатка в изобретениях и инновациях. Другой вопрос – в их применении на практике.

«Доля внедренных разработок составляет всего 0,3% от мировых. А в тех же США это 36%. Главный вопрос – почему у нас нет такой цепочки [по внедрению инноваций в производство]? Почему бизнес не заинтересован во внедрении научных разработок? Конечно, и ученые тоже должны проводить практико-ориентированные исследования», - рассуждал глава Академии наук РТ.

В заключение он призвал направить все усилия научного сообщества республики на реализацию программы научно-технологического развития региона до 2030 года.

«Программа должна вывести нашу республику на более высокий научно-технологический уровень. Академия наук РТ могла бы выступить площадкой экспертизы, а также инструментом для продвижения научных инициатив», - резюмировал Салахов.

Юрий Еров рассказал о важности для региона разработок в семеноводстве Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стабильное производство зерна остается мерилом продовольственной независимости»

По окончании вступительных слов Рустам Минниханов вручил Государственные премии РТ в области науки и техники, а также награды исследователям и трудовым коллективам за их разработки в прошедшем году.

Первая госпремия была присуждена коллективу специалистов за работу по созданию и внедрению инновационной системы семеноводства зерновых культур в республике. Руководитель работы – кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Еров рассказал о важности для региона разработок в семеноводстве.

«Во все времена хлеб был и остается мерилом достатка и продовольственной независимости. В основе стабильного производства зерна лежит селекция и семеноводство. Если нет хороших сортов и семян, адаптированных к местным условиям, то высокий урожай невозможен. Решению этих вопросов и была посвящена наша научная работа», - пояснил Еров.

Камиль Гарифов: «Благодарим за внимательное отношение к науке и нашим прикладным разработкам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одну госпремию Рустам Минниханов вручил работникам «Татнефти» за создание и промышленное внедрение одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной. Инновационная разработка позволяет повышать эффективность нефтедобычи.

«Благодарим за внимательное отношение к науке и нашим прикладным разработкам. Приложим все силы, чтобы повысить техническое вооружение нашей компании, республики, страны», - заключил доктор технических наук, профессор и руководитель работы Камиль Гарифов.