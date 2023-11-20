news_header_top_970_100
Руc Тат
Культура 20 ноября 2023 21:26

Минниханов: Участники «Наше время — Безнең заман» — большое достояние Татарстана

Скопировать ссылку
Минниханов: Участники «Наше время — Безнең заман» — большое достояние Татарстана
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил участников Гала-концерта ежегодного телефестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Фото с события он поделился в своем телеграм-канале.

Руководитель РТ назвал участников фестиваля «большим достоянием республики» и выразил радость, что событие привлекает талантливых и трудолюбивых молодых людей.

«Чара Татарстанның иҗади, эш сөючән һәм талантлы яшьләрен җәлеп итә. Без моңа бик шат! (Мероприятие привлекает творческую, трудолюбивую и талантливую молодежь Татарстана. Мы этому очень рады!)» — написал он в подписи к фото.

#наше время - безнен заман #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100