Минниханов: Участники «Наше время — Безнең заман» — большое достояние Татарстана

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил участников Гала-концерта ежегодного телефестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Фото с события он поделился в своем телеграм-канале.

Руководитель РТ назвал участников фестиваля «большим достоянием республики» и выразил радость, что событие привлекает талантливых и трудолюбивых молодых людей.

«Чара Татарстанның иҗади, эш сөючән һәм талантлы яшьләрен җәлеп итә. Без моңа бик шат! (Мероприятие привлекает творческую, трудолюбивую и талантливую молодежь Татарстана. Мы этому очень рады!)» — написал он в подписи к фото.