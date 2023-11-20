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Минниханов: Участники «Наше время — Безнең заман» — большое достояние Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил участников Гала-концерта ежегодного телефестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Фото с события он поделился в своем телеграм-канале.
Руководитель РТ назвал участников фестиваля «большим достоянием республики» и выразил радость, что событие привлекает талантливых и трудолюбивых молодых людей.
«Чара Татарстанның иҗади, эш сөючән һәм талантлы яшьләрен җәлеп итә. Без моңа бик шат! (Мероприятие привлекает творческую, трудолюбивую и талантливую молодежь Татарстана. Мы этому очень рады!)» — написал он в подписи к фото.
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