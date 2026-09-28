Минниханов – участникам СВО: Вы – наша гордость, пример верности Отчизне

Участники СВО из Татарстана – наша гордость, пример верности Отчизне и любви к родной земле. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«2026-й в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина тысячи татарстанцев мужественно отстаивают суверенитет и будущее страны в зоне проведения специальной военной операции», – заявил руководитель республики.

Он отметил, что сегодня некоторые из участников СВО присутствуют на оглашении послания в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Минниханов попросил их подняться.

«В вашем лице искренние слова признательности всем участникам СВО», – подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, многие татарстанцы награждены орденами и медалями. Так, 19 уроженцам республики присвоено звание «Героя России». Указом Президента РФ 430 мотострелковому полку, сформированному в Татарстане, присвоено почетное наименование «Гвардейский».

«Во все времена наши воины самоотверженно сражались за свою землю, совершали подвиги во имя Родины, порой отдавая самое ценное – свою жизнь. Мы никогда не забудем имена наших героев», – отметил Минниханов.

После этих слов погибших бойцов почтили минутой молчания.