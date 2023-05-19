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Минниханов: У Татарстана и Азербайджана полное понимание по всем вопросам
На площадке KazanForum вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с заместителем Премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Во встрече принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.
«Мы дорожим нашими братскими отношениями с Азербайджаном. Они носят многолетний стратегический характер, — заявил Хуснуллин. — Тон такому взаимодействию задают лидеры наших стран, которые поддерживают тесное доверительное общение. Мы видим, как растет наш товарооборот, видим наше доброе взаимоотношение, видим, что у нас работает много совместных компаний».
Мустафаев отметил хорошие темпы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также активное развитие промышленной кооперации. Он также обозначил большой потенциал развития межрегионального сотрудничества, в частности с Татарстаном.
Раис РТ поблагодарил делегацию Азербайджана за визит в Казань и подчеркнул, что две республики исторически связывают теплые дружественные отношения. «Мы активно взаимодействуем по всем направлениям, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний. У нас полное понимание и поддержка по всем вопросам», — отметил Минниханов.
Кроме того, он поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку местной татарской общины — в стране сегодня проживает порядка 26 тыс. татар.
Участники встречи обсудили дальнейшее укрепление экономического сотрудничества и взаимодействие в транспортно-логистической сфере, в том числе в рамках проекта транспортного коридора «Север-Юг».
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