Минниханов: У Татарстана и Азербайджана полное понимание по всем вопросам

На площадке KazanForum вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с заместителем Премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Во встрече принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.

«Мы дорожим нашими братскими отношениями с Азербайджаном. Они носят многолетний стратегический характер, — заявил Хуснуллин. — Тон такому взаимодействию задают лидеры наших стран, которые поддерживают тесное доверительное общение. Мы видим, как растет наш товарооборот, видим наше доброе взаимоотношение, видим, что у нас работает много совместных компаний».

Мустафаев отметил хорошие темпы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также активное развитие промышленной кооперации. Он также обозначил большой потенциал развития межрегионального сотрудничества, в частности с Татарстаном.

Раис РТ поблагодарил делегацию Азербайджана за визит в Казань и подчеркнул, что две республики исторически связывают теплые дружественные отношения. «Мы активно взаимодействуем по всем направлениям, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний. У нас полное понимание и поддержка по всем вопросам», — отметил Минниханов.

Кроме того, он поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку местной татарской общины — в стране сегодня проживает порядка 26 тыс. татар.

Участники встречи обсудили дальнейшее укрепление экономического сотрудничества и взаимодействие в транспортно-логистической сфере, в том числе в рамках проекта транспортного коридора «Север-Юг».