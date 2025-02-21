Минниханов: У Татарстана и Атырауской области много возможностей для развития партнерства

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с акимом Атырауской области Республики Казахстан Сериком Шапкеновым. Как отметил руководитель республики, Татарстан высоко ценит возможность расширения связей с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений.

«Лидеры стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев активно поддерживают взаимодействие на уровне регионов», - цитирует Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов также отметил, что Казахстан является одним из ведущих партнеров Татарстана, и повестка взаимодействия между республиками по традиции очень насыщенна.

По мнению Раиса РТ, у Татарстана и Атырауской области много возможностей для развития взаимовыгодного партнерства, особенно в энергетике и нефтехимии, машиностроении, легкой промышленности, пищевой промышленности, ИТ и других сферах. Еще Минниханов считает, что партнерам важно обмениваться опытом по развитию индустриальных площадок, повышению инвестиционного климата, развитию комфортной среды в селах и городах.

Он напомнил, что в 2024 году в КФУ открылся Центр казахского языка и культуры имени известного казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева. А в дни саммита БРИКС в честь него в Казани открыли бюст.

Раис республики также пригласил представителей Атырауской области на XVI Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 15-16 мая. Минниханов выразил уверенность в том, что форум поможет расширить торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество между сторонами.

Шапкенов поблагодарил за гостеприимство и теплый прием, отметив, что в Татарстане гости чувствуют себя как дома.

«У нас схожи языки, традиции и обычаи. Наши культуры дополняют друг друга», - подчеркнул он.

Шапкенов также отметил, что у Татарстана и Атырауской области есть много общего, особенно в структуре экономики: в обоих регионах развита нефтяная промышленность. Также, по его словам, бизнес области заинтересован в сотрудничестве с КАМАЗом.