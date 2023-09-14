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Минниханов: У Татарстана есть все условия для выполнения задач, поставленных Путиным
У Татарстана есть все условия для активного участия в выполнении задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе послания Госсовету РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.
«Одна из главнейших задач, которую поставил Президент России, – достижение технологического суверенитета в базовых отраслях и формирование экономики предложения. В Татарстане есть все условия для активного участия в ее реализации. Прежде всего, передовая научно-исследовательская и промышленно-производственная база», – сказал Минниханов.
Он отметил, что экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам. Основные показатели социально-экономического развития текущего года демонстрируют положительную динамику, сказал он.
«Эти результаты во многом стали возможны благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативно принятым федеральным и республиканским мерам поддержки. Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, Правительству России за своевременные решения и поддержку наших инициатив», – отметил Раис РТ.
Он выразил слова признательности руководителям республиканских предприятий. «В непростых условиях вам удалось сохранить производства и трудовые коллективы, обеспечить их стабильную работу и, главное, сформировать новые производственные и логистические цепочки», – подчеркнул Минниханов.
«Необходимо и дальше обеспечивать бесперебойную работу предприятий всех отраслей. Задача министерств, ведомств, муниципалитетов, депутатов оказывать максимальное содействие бизнесу, вникать в вопросы каждого производителя, информировать и сопровождать предприятия по мерам государственной поддержки», – поручил Раис РТ.
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