Минниханов: У Татарстана есть огромный интерес к сотрудничеству с Ираном

У Татарстана есть огромный интерес к сотрудничеству с Ираном, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с замминистра нефти Исламской Республики – генеральным директором Национальной нефтехимической компании Ирана Мортезой Шах Мирзаи.

«Татарстан высоко ценит сотрудничество с Ираном, направленное на укрепление российско-иранских отношений. У Татарстана и Ирана богатые исторические, экономические и культурные связи, накоплен большой опыт взаимодействия», – цитирует Президента РТ его пресс-служба.

Россия и Иран реализуют несколько совместных проектов в торгово-экономической сфере, подчеркнул руководитель республики и напомнил, что в июне Президент России Владимир Путин посетил Тегеран, а в январе Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси побывал в Москве. Результаты переговоров руководителей двух стран подтверждают стремление развивать отношения и выводить их в практическую плоскость, убежден Минниханов.

Напомним, что в Казани с 2007 года работает Генеральное консульство Ирана. Между правительствами Татарстана и Ирана заключен Меморандум о торговом сотрудничестве, татарстанские компании в разные годы реализовывали проекты в Иране.