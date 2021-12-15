Минниханов: У РТ и провинции Сычуань есть хорошая динамика для углубления отношений

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеосвязи принял участие в форуме республики и китайской провинции Сычуань, который был посвящен пятилетию подписания соглашения об установлении побратимских отношений. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что с провинцией Сычуань у Татарстана сложились наиболее тесные связи.

«Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем, придаем большое значение расширению наших всесторонних связей, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Дружба и взаимная поддержка особенно актуальны и важны в сегодняшнее непростое время», — сказал в приветственной речи руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Он также отметил, что стороны с самого начала пандемии оказывали друг другу поддержку, в частности, были направлены взаимные грузы с масками и защитными костюмами.

«Провинция Сычуань — регион, с которым Татарстан сотрудничает наиболее активно. Между нами ведется взаимодействие в рамках Совета по межрегиональному сотрудничеству России и Китая в формате „Волга-Янцзы“», — напомнил Рустам Минниханов.

По его словам, поддерживаются контакты и между муниципальными образованиями двух регионов.

«Подписаны шесть межмуниципальных меморандумов. Наши столицы — Казань и Чэнду — побратимы. Сегодня на встрече будут подписаны соглашения еще между двумя городами», — сказал Президент РТ.

Он также призвал интенсивнее работать над реализацией совместных экономических проектов. По его словам, есть еще неиспользованный потенциал и его нужно активировать.