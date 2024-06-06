Минниханов: У РТ и Гагаузии общие исторические корни, важно продолжать контакты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Несмотря на антироссийскую позицию нынешнего руководства Молдавии, необходимо продолжать контакты. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Он напомнил, что у Татарстана с Гагаузией общие исторические и культурные корни <...> Рустам Минниханов отметил важность продолжать контакты», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Встреча прошла на полях XXVII Петербургского международного экономического форума. В этом году мероприятие будет проходить с 5 по 8 июня – его тема «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

