Минниханов: У нас должна быть выстроена конкурентная система подготовки кадров

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане должна быть выстроена конкурентная система подготовки кадров. Также вузы республики должны стать исследовательскими центрами. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с ректорами вузов и руководителями научных организаций.

«У нас должна быть выстроена конкурентная система подготовки кадров. Наши вузы должны стать исследовательскими центрами», - цитирует Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что в современных условиях роль науки и образования кратно возрастает, поэтому важно не только достигнуть технологического лидерства, но и обеспечить суверенитет России.

Ректор КФУ Ленар Сафин отметил, что важнейшим документом для вузов станет «Стратегия развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года». Его цель - создать современную и гибкую образовательную систему, которая будет соответствовать потребностям страны для достижения суверенитета и технологического лидерства.

«Очень важно, что мы все в эту стратегию вписались. Здесь и инженерное направление, и многие другие направления, в которых у каждого есть свои конкурентные преимущества. В рамках данной программы будут меняться и приоритеты, и подходы. Это будет связано и с финансированием. Наша задача - всем попасть в эту стратегию. Думаю, для этого у нас есть все шансы», - подчеркнул Сафин.

Отдельно участники встречи обсудили развитие образовательной исследовательской инфраструктуры и университетских кампусов.

Отмечается, что сейчас в Татарстане функционирует 120 организаций, выполняющих научные исследования и разработки. В ВУЗах, расположенных в республике, учатся 149 тыс. студентов, в том числе 22 тыс. иностранцев.