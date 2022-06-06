Минниханов: «Мы должны владеть русским языком и прославлять его, где бы ни находились»

Появится ли в Казани Пушкинский сквер, когда в столице Татарстана проведут фестиваль «Песни России» Надежды Бабкиной и как изменится территория возле бюста Максима Горького, обсудили сегодня на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с представителями творческой интеллигенции и активом Русского национально-культурного объединения.

Рустам Минниханов: «Мы все должны владеть русским языком и прославлять его, где бы ни находились»

Фото: tatarstan.ru

«У нас такие талантливые люди, такие вещи делают!»

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил необходимость популяризации русского языка и культуры.

«Мы все должны владеть русским языком и прославлять его, где бы ни находились», – сказал Президент РТ, добавив, что такие встречи в Международный день русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, стали традиционными.

Минниханов заметил, что русский поэт, прозаик и драматург Александр Пушкин прожил недолгую жизнь, но успел сделать очень многое. «Пока таких, как он, нет, а сколько времени прошло. Есть много известных людей, но дойти до уровня Пушкина…» – подчеркнул руководитель республики.

Президент РТ отметил, что в Татарстане поддерживают культуру и традиции представителей всех народов, проживающих в республике. «Это наше богатство. Мы даем возможность сохранить язык, культуру, традиции, кухню народов. И благодаря этому мы становимся только сильнее. И представители разных народов должны демонстрировать друг другу свою культуру. Это очень позитивно», – убежден он.

«О традициях, династиях надо говорить. Творческие коллективы – это богатство нашей страны. А где еще такое есть? У нас такие талантливые люди, такие вещи делают!» – продолжил Минниханов.

«О традициях, династиях надо говорить. Творческие коллективы – это богатство нашей страны. А где еще такое есть? У нас такие талантливые люди, такие вещи делают!» Фото: tatarstan.ru

Он также поблагодарил актив Русского национально-культурного объединения за проекты, которые они реализуют. «Вы волонтеры по своей сути. Вы подаете хороший пример другим национальностям. Ваша работа очень нужна. Руководство республики поддерживало и будет поддерживать все ваши начинания», – заявил Президент РТ.

Надежда Бабкина предложила провести фестиваль «Песни России» в Казани

Председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская поблагодарила Рустама Минниханова за указ о создании Комиссии по русскому языку. Она также сообщила, что народная артистка РФ Надежда Бабкина предложила провести фестиваль «Песни России» в Казани в следующем году.

«Надежда Георгиевна Бабкина передала в ваш адрес слова благодарности за поддержку проектов по развитию культуры разных народов. У нее есть федеральный проект “Песни России”, который проводится в уличном формате каждый год на территории того или иного региона. Она предложила в 2023 году провести его в Казани. Проект финансируется Министерством культуры России», – отметила Александровская.

Ирина Александровская сообщила, что народная артистка РФ Надежда Бабкина предложила провести фестиваль «Песни России» в Казани в следующем году Фото: tatarstan.ru

По ее словам, это фестиваль разных народов, национальных коллективов, проживающих в регионах России. Александровская предположила, что мероприятие может пройти на набережной Казанки. «Она не уточняла время года проведения фестиваля, но мне представляется летний период», – сказала руководитель организации.

Поддержав эту идею, Президент Татарстана заметил, что мероприятие можно провести в День русского языка, День России или в День республики.

«Мы видим, сколько всего потеряно. Давайте оставим нашим поколениям»

Ирина Александровская рассказала Рустаму Минниханову об историко-этнографическом проекте «Русские коллекции в музеях Татарстана». «Второй год командой единомышленников реализуется этот проект. Сейчас он имеет два тома. Это издание увидело свет благодаря вашему поручению о финансировании издания. Несмотря на то что это такие полновесные два тома, еще осталось много материалов в области декоративно-прикладного искусства. Мы видим конечный результат, но ему предшествовала 25-летняя работа. Материалы собирались в музеях районов», – подчеркнула она.

Александровская заверила, что к таким проектам «тянется молодежь». «Очень много молодых энтузиастов, мастеров по пошиву, молодых ученых. С большим интересом относятся, казалось бы, к давно ушедшим традициям», – добавила она.

«Второй год командой единомышленников реализуется этот проект. Сейчас он имеет два тома. Это издание увидело свет благодаря вашему поручению о финансировании издания» Фото: tatarstan.ru

В настоящее время планируется выпустить третий и четвертый тома, в которых будут представлены народные ремесла и промыслы. Более того, в дальнейшем будет издан и пятый том, посвященный одежде начала ХХ века.

Президент Татарстана заинтересовался проектом, назвав такие издания исторической ценностью и достоянием русской культуры. «В части печатных изданий давайте эту работу продолжим. Нужно популяризировать эти издания. Мы сейчас видим, сколько всего потеряно. Давайте оставим нашим поколениям. В школах должны быть такие издания, в библиотеках доступны. И можно рассмотреть их в качестве подарков нашим гостям. Быть в Татарстане, еще и получить такую красоту. Иногда думаешь, что подарить. Вот прекрасный подарок. Будем поддерживать», – отметил он.

Кроме того, сейчас Русское национально-культурное объединение и Министерство культуры республики прорабатывают возможность презентовать в Присутственных местах Казанского Кремля реплики традиционных костюмов.

«Может быть, у нас появится какой-нибудь небольшой Пушкинский сквер?»

По словам Ирины Александровской, у Русского национально-культурного объединения в планах еще много проектов. В частности, подготовка к празднованию 225-летия Александра Пушкина в 2024 году, 150-летия оперного певца Федора Шаляпина в 2023 году, 80-летия художника Константина Васильева в этом году.

Кроме того, в следующем году будет отмечаться 155-летие Максима Горького. В связи с этим руководитель объединения попросила завершить благоустройство сквера в Казани, где установлен бюст писателя.

«Много сделано со стороны исполкома Казани по увековечению памяти Максима Горького. В настоящее время завершается работа по благоустройству сквера, где расположен бюст Максима Горького. Но небольшие работы с исполкомом мы должны завершить к его юбилею. Там, где стоит бюст, необходимы дорожки для подхода к возложению цветов, проведению мероприятий, какие-то осветительные фонари. Приблизительно подсчитали со специалистами, около 4 млн рублей требуется, чтобы не в темном пространстве находился этот бюст и чтобы любой житель мог подойти и возложить цветы. Он находится на повороте к Варваринской церкви», – сказала Александровская.

«Может быть, у нас появится какой-нибудь небольшой Пушкинский сквер? Тем более программа по благоустройству парков и скверов у нас хорошо развивается» Фото: tatarstan.ru

Она также предложила создать в Казани Пушкинский сквер. «Может быть, у нас появится какой-нибудь небольшой Пушкинский сквер? Тем более программа по благоустройству парков и скверов у нас хорошо развивается. В настоящее время, например, мы взяли шефство над памятником Пушкину, который находится в Аракчино. Когда-то там была школа, но в силу определенных обстоятельств она давно закрыта. А памятник, наверное, попадет в зону расширения дороги. Мы обсуждаем, куда его перенести. Как оказалось, это второй памятник в республике, который изображает Пушкина в полный рост», – заявила председатель объединения.

Рустам Минниханов согласился с тем, что в этой ситуации памятнику Александру Пушкину нужно найти новое место. «Надо найти место. Может быть, около новой школы, мы же большие школы строим и открываем», – подчеркнул Президент Татарстана.

«Мы за туристов должны бороться»

На мероприятии также обсуждался вопрос о поиске здания для Центра русского фольклора. Эта проблема поднималась на встрече Президента Татарстана с активом Русского национально-культурного объединения еще в прошлом году. Ирина Александровская заметила, что «уже было совершено несколько походов по поиску площадки».

«Думаю, что совместными усилиями отыщем вариант. Мастера декоративно-прикладного искусства у нас пока неприкаянные. К сожалению, они не имеют возможность где-то собираться, чтобы в своей студии работать по бисероплетению, дереву, резьбе, ткачеству», – подчеркнула она.

На мероприятии также обсуждался вопрос о поиске здания для Центра русского фольклора Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов поручил мэру Казани Ильсуру Метшину оказать содействие по поиску площадки. По его мнению, такие мастерские могли бы располагаться в центре города, что позволило бы привлечь туристов и вовлечь детей в народное творчество.

«Давайте подумаем. Мы вас услышали. Это мог бы быть некий центр для молодежи, детей, туристов. Мы за туристов должны бороться. Тем более сейчас развивается внутренний туризм. Недружественные страны нас не очень хотят принимать. Но в нашей стране больше мест намного интереснее, надо ездить. А в районах Татарстана сколько интересных мест!» – заявил он.

В завершение встречи Президент республики заверил, что все озвученные вопросы решаемы. «Вопрос, связанный со зданием, может быть решен не так быстро. Но мы включим в план», – заключил он.