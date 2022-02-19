Минниханов наградил священников и имамов — участников турнира «Кубок дружбы — Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил матч хоккейного турнира «Кубок дружбы — Дуслык». Соревнования направлены на укрепление мира и согласия между представителями разных конфессий и пропаганду здорового образа жизни.

«На „Кубке дружбы — Дуслык“ — интересный хоккей. Уровень — олимпийский, красивая игра и прекрасные болельщики. Но главное — дружба. В турнире участвуют православные, мусульмане, и в этом году к нему присоединились команды военнослужащих. Будем проводить этот турнир традиционно», — отметил Минниханов.

Он пожелал участникам турнира хорошей и красивой игры и наградил игроков матча-открытия турнира — представителей команд «Добрыня» и «Миллениум». В их составе играют священники, активные прихожане храмов и имамы. Спортсменов и болельщиков также поприветствовали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Ощущение, что находимся на матче Кубка Гагарина. Все мы едины перед лицом Божьим. Очень важно, чтобы и в жизни, и в спорте люди были вместе. А дружба — это Божий дар, который нужно ценить, согревать его в своем сердце, делать все возможное, чтобы мир вокруг нас был ей наполнен и мы всегда жили в мире и благополучии», — сказал митрополит.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин добавил, что спорт — это очень интересная форма, через которую можно подать дружбу между представителями разных религиозных конфессий, и подчеркнул, что спорт поддерживает не только физическую форму, но и способствует духовному развитию.

«Спорт воспитывает не только физическую силу, но и моральную, в том числе духовно укрепляет ее. Надеюсь, что все спортсмены получат удовольствие от игры на этом кубке», — заключил Камиль хазрат Самигуллин.

Турнир «Кубок дружбы – Дуслык» проводится в Татарстане уже во второй раз. Он будет проходить ежегодно. Перед началом соревнований в этом году в Кул-Шарифе провели пятничный намаз, а в Казанском соборе иконы Божией матери молебен. Более подробно о турнире писало ранее ИА «Татар-информ».