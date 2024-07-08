Минниханов: Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с заместителем Министра промышленности и технологий Турецкой Республики Ахметом Йозгатлыгилем. Переговоры состоялись на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024», сообщает глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

Раис республики подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

«Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил порядка 2,9 миллиардов долларов, показав впечатляющий рост – почти в 2,5 раза», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что в этом большая заслуга глав двух государств, которые уделяют серьезное внимание сотрудничеству на уровне регионов.

Всего на уровне муниципалитетов Турции и Татарстана заключено 19 соглашений.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, использовал нашу республику в качестве площадки для выхода на российский и евразийский рынки. Окажем вашим компаниям всестороннюю поддержку», – заключил Рустам Минниханов.

В свою очередь заместитель министра промышленности и технологий Турции поблагодарил за возможность встретиться на полях форума.

«Благодаря нашей дружбе, братским отношениям мы активно работаем в развитии экономических связей. Татарстан – один из ключевых регионов, с которым мы в первую очередь работаем», – подчеркнул Ахмет Йозгатлыгил.