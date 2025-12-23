Минниханов: Трудовыми мигрантами мы проблему кадров решить не сможем

В Татарстане сохраняется нехватка специалистов, в том числе это касается медицины и образования. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«Мы должны все проанализировать. Нужно приглашать специалистов и обеспечивать жильем. Уровень зарплат в медицине и образовании не совсем плохой, и если будут гранты, то эти вопросы можно будет решать», – заявил Минниханов.

Он отметил, что промышленные предприятия республики серьезно повышают уровень зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированные кадры на сегодняшний день очень большая.

«Трудовыми мигрантами мы проблемы кадров решить не сможем, нужны системные решения. У нас должен быть поток наших специалистов. И все эти подходы в республике реализуются – идет большая работа по формированию ресурсных центров. Думаю, что ситуация стабильная. Бюджет мы приняли, и хотя дефицит есть, но есть и ощущение, что с вызовами мы справимся», – заявил Раис РТ.

По его словам, главное на сегодняшний день – победить в противостоянии с Западом. «Поэтому по вопросам повышения налогов и прочего мы должны понимать, что чудес не бывает. Страна проходит серьезное испытание, и каждый из нас должен пройти эти испытания. Надо отнестись с пониманием, ведь это наша страна. И все проблемы решать нам», – добавил Минниханов.

Он также поблагодарил жителей республики за активную поддержку в плане гуманитарной помощи и муниципалитеты за помощь семьям военнослужащих. «Успехи есть, есть и проблемы, но обстановка стабильная. Выборы показали, насколько жители озадачены и понимают ситуацию», – заключил Раис РТ.