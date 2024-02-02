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Минниханов: Треть продукции в татарстанских магазинах Х5 произведена в самой республике
Порядка трети всей продукции на полках магазинов сети Х5, которая реализуется в Татарстане, произведена в самой республике. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с вице-президентом, директором по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group Станиславом Богдановым.
В разговоре стороны затронули вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Так, Минниханов обратил внимание, что руководство РТ приветствует планы по дальнейшему развитию сети в республике.
Сейчас в регионе открыто свыше 900 магазинов группы, действуют три распределительных центра. Благодаря этому создано около 13 тысяч рабочих мест.
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