Минниханов: Треть продукции в татарстанских магазинах Х5 произведена в самой республике

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Порядка трети всей продукции на полках магазинов сети Х5, которая реализуется в Татарстане, произведена в самой республике. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с вице-президентом, директором по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group Станиславом Богдановым.

В разговоре стороны затронули вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Так, Минниханов обратил внимание, что руководство РТ приветствует планы по дальнейшему развитию сети в республике.

Сейчас в регионе открыто свыше 900 магазинов группы, действуют три распределительных центра. Благодаря этому создано около 13 тысяч рабочих мест.