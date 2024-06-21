Минниханов: Товарооборот Татарстана и Казахстана за год вырос на 7%

За 2023 год товарооборот Татарстана и Казахстана вырос на 7% и составил 810 млн долларов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с Акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды и Акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым, которая прошла в Казанском Кремле.

«Рустам Минниханов отметил, что объем взаимной торговли можно довести до 1 млрд долларов», – передает пресс-служба руководителя республики.

По словам Раиса РТ, сегодня реализуются соглашения с рядом областей Казахстана, татарстанские компании ведут в дружественной республике активную деятельность: здесь действует сборочное производство КАМАЗа, ведется работа по расширению автоцентров, подготовке кадров.

«Другие наши предприятия также активно работают с Казахстаном. Среди них такие ведущие компании, как Казанский вертолетный завод, ЕлАЗ, КЭР-Холдинг, Позис, Альметьевский трубный завод, Татхимфармпрепараты, Казанькомпрессормаш, Эйдос и другие», – перечислил Минниханов.

Он назвал перспективные для сотрудничества двух республик области – это энергетика, промышленность и станкостроение, автомобилестроение и транспорт, авиа- и вертолетостроение, газомоторное топливо, нефтехимия, цифровизация.

Фото: rais.tatarstan.ru