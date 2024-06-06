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Минниханов: Товарооборот Татарстана и Египта за год вырос более чем в 8 раз
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет Ахмедом Самиром. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Рустам Минниханов назвал Египет давним и важным партнером РФ — в 2023 году страны отметили 80-летие установления дипотношений.
«Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых и культурных связей», — сказал Рустам Минниханов.
Он отметил серьезный рост татарстано-египетского товарооборота. По итогам 2023-го произошло увеличение более чем в 8 раз — до 217 млн долларов. По словам Минниханова, республику интересует расширение экспортных поставок в Египет нефтехимической, машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозтоваров. Также Татарстан готов обсудить все предложения, которые поступают от египетской стороны в части создания совместных предприятий.
Ахмед Самир поблагодарил Минниханова за возможность встретиться в рамках форума.
«Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве. Рынок у нас в Египте большой, 106 млн жителей. А если брать весь регион Африки, то это порядка 1,5 млрд человек», — отметил министр.
Он уверен, что при активной работе делегаций возможно найти партнеров для реализации совместных проектов.
Раис Татарстана предложил сформировать делегацию профильных министров и посетить республику, чтобы на примере конкретных предприятий изучить промышленный потенциал.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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