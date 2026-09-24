Минниханов: товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Хамди Шаабаном. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что Египет является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и на африканском континенте. По его словам, Татарстан активно участвует в развитии российско-египетских связей.

Товарооборот Татарстана и Египта с 2020 года вырос более чем в 8,5 раза и в прошлом году достиг $230 млн.

Минниханов также напомнил о своем визите в Каир в апреле 2026 года. Он отметил масштабные изменения в экономике и инфраструктуре Египта, отдельно выделив проект строительства Нового Каира.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Раис Татарстана рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет по поручению Президента России Владимира Путина. Он поблагодарил египетское руководство за поддержку деятельности Группы.

Хамди Шаабан передал Минниханову приветствие от Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и отметил вклад Татарстана в развитие российско-египетских отношений.