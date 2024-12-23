Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Товарооборот Татарстана и Китая превысит 3 млрд долларов в 2024 году
Китай был и остается одним из главных экономических партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот между республиками составил 3 млрд долларов, а по итогам этого должен превысить эту цифру. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Сегодня Китай для Татарстана – это очень важная страна. С каждым годом товарооборот растет. Мы очень серьезно относимся к этому партнерству. Мы активно взаимодействуем с разными провинциями. КНР покрывает технологические вопросы, которые возникли в нашей стране после ухода многих компаний из России», – заявил он.
Татарстан стал особым регионом в развитии российско-китайских отношений. В следующем году форум РОСТКИ будет проведен в более удобное время и должен привлечь еще большее внимание китайских партнеров, уверен Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»