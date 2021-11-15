Минниханов торжественно открыл новый офис компании «СберРешения» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый офис компании «СберРешения» по адресу: Островского, 38. Торжественное открытие состоялось сегодня, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что представителей бизнеса нужно активно знакомить с возможностями «СберРешения». Он предложил использовать различные площадки, в том числе организовать презентации на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг», на итоговых коллегиях Минпромторга и Миндортранса РТ.

«Сегодня по многим направлениям можно уходить на аутсорсинг. Будем рассказывать об этих возможностях. Также можно организовать специальные семинары», — сказал Минниханов.

Также сегодня состоялось подписание трех меморандумов о сотрудничестве между компанией «СберРешения» и Агентством инвестиционного развития РТ, Университетом Иннополис, КФУ.

Казанский офис «СберРешения» сосредоточится на создании центра компетенций в республике для развития аутсорсинга бизнес-процессов для СНГ по функциям ИТ-разработки и ИТ-поддержки, финансовому и HR-консалтингу, аутсорсингу транзакционных функций и юрподдержке.