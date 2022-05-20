Минниханов: Торгово-промышленные палаты – важные структуры, объединяющие бизнес

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на сессии «Влияние торговых и промышленных палат на международную ESG-повестку». Мероприятие прошло в рамках международного форума ТПП и экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Торгово-промышленные палаты — важные структуры, объединяющие бизнес и представляющие их интересы. Даже в сложный период пандемии они показали свою востребованность и умение выстраивать торгово-экономические и инвестиционные связи между предприятиями», — отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что в сегодняшних условиях из-за введенных против России ограничений возникает потребность в поиске новых путей решения актуальных вопросов, и торгово-промышленные палаты играют в этом важную роль.

Руководитель республики среди наиболее важных направлений назвал развитие производства халяль-продукции, передает пресс-служба Президента РТ.