Минниханов: «Технологический прорыв – ключ к устойчивому развитию Татарстана»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя Правительства России Александр Новак приняли участие в панельной дискуссии на тему «Татнефть – 75 лет технологического лидерства и вклад в развитие ТЭК России: взгляд в устойчивое будущее». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что устойчивое развитие региона возможно только при условии технологического прорыва и активного формирования новых компетенций. По его словам, особое внимание в республике уделяется машиностроению, нефтехимии, биотехнологиям и информационным технологиям.

Он подчеркнул, что Татарстан выстраивает целостную экосистему подготовки инженерных и научных кадров, в том числе за счёт участия крупных компаний, которые открывают современные учебно-лабораторные комплексы. Также, по словам Раиса РТ, важным направлением остается формирование технологической культуры среди молодежи.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов напомнил, что в республике функционируют детские технопарки «Кванториум» и центры технического творчества, которые посещают более 46 тысяч школьников. В 350 школах Татарстана реализуются образовательные программы в рамках модели «школа – профобразование – работодатель».

Отдельно он отметил работу по вовлечению молодежи в научную деятельность. Татарстан входит в число регионов-лидеров по количеству заявок на изобретения и патенты. По мнению Минниханова, стратегической задачей региона является формирование нового поколения профессионалов.

Также он сообщил, что в прошлом году в республике стартовал проект «Физмат-прорыв», направленный на развитие инженерных компетенций, и он уже показывает первые результаты. В 2025 году начнется новый этап – «Физхим-прорыв», ориентированный на химию и физику.