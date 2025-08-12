Минниханов: Тетюшский район – пример эффективной работы и слаженного труда

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Тетюшском районе республики. Его сопровождали вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На поле у села Бакрчи прошла встреча руководителя республики с механизаторами, директорами хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. Минниханов пообщался с работниками и наградил передовых комбайнеров муниципалитета, отличившихся в ходе уборки урожая.

Подробно о ходе уборочной кампании доложил Рамис Сафиуллов. На сегодняшний день аграрии убрали 44% от запланированного – 18,6 тыс. гектаров. Урожайность составляет 58 центнеров с гектара. На полях работают 120 комбайнов, ежедневно они убирают 4,5 тыс. тонн зерна. При благоприятной погоде предполагается завершить уборку к 30 августа.

При этом аграрии уже приступили к севу озимых культур. Все хозяйства обеспечены семенами и ГСМ, подготовлено более 30 посевных комплексов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вскоре должна начаться уборка сахарной свеклы. В этом году предстоит убрать 8,7 тыс. гектаров. Прогнозы на урожай благоприятные: планируется собрать свыше 500 тыс. тонн корнеплодов.

В хозяйствах Тетюшского района содержится 11,4 тыс. голов крупного рогатого скотат, в том числе 3,8 тыс. коров. За первое полугодие произведено 13,3 тыс. тонн молока.

Рустам Минниханов поблагодарил руководителей хозяйств за слаженную работу. «Тетюшский район – пример эффективной работы и слаженного труда. Хорошие показатели вы демонстрируете как по уборке зерновых, так и по развитию агропромышленного комплекса в целом. Основная задача на сегодня – качественно и оперативно собрать урожай. Параллельно начинается сев озимых. Успехов вам!» – подчеркнул он.

Затем Раис РТ ознакомился с выставкой сельхозпродукции местных производителей.