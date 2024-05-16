Минниханов: Террористы продолжают навязывать стереотип «мусульманина-террориста»

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Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минниханов назвал терроризм во всех проявлениях – огромной проблемой нашего времени. Заявление прозвучало на заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которое проходит в казанском IT-парке им. Башира Рамеева.

«Огромная проблема нашего времени – терроризм во всех его проявлениях и формах. Чудовищным по масштабам жестокости стал террористический акт в Подмосковье в марте текущего года. Одна из его целей – посеять межрелигиозную и межнациональную рознь. Террористы и их заказчики пытаются прикрываться нашей религией и продолжают навязывать мировому сообществу стереотип «мусульманина-террориста»», – отметил Раис Татарстана.

В этой связи особенно важно решительно бороться с этой разрушающей идеологией и демонстрировать мирный и созидательный характер ислама, считает Минниханов.

«Весь мир всколыхнуло обострение ситуации в Палестине, напряженность между Ираном и Израилем. Кровопролитные бои в Секторе Газа и гибель большого числа населения не могут не вызывать обеспокоенность у мусульман всего мира», – добавил Раис Татарстана.

В России, в том числе в Татарстане, была организована работа по оказанию гуманитарной помощи. Минниханов поблагодарил жителей республики за отзывчивость.

«Мы поддерживаем позицию Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о важности скорейшего прекращения огня и возобновлении политического урегулирования, которое предусматривает создание Государства с членством в ООН», – заявил Минниханов.