Минниханов: Темпы создания инфраструктуры отстают от объема строительства жилья

По итогам прошлого года в России введено свыше 110 млн квадратных метров жилья. При этом темпы создания социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры отстают от объемов жилищного строительства». Об этом заявил Раис Татарстана, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов на первом заседании комиссии в Москве.

В пример он привел Татарстан, где в рамках нацпроектов и госпрограмм в 2021 году планировали ввести 3 млн квадратных метров жилья. При этом было запланировано только 2 новые школы, 2 пристроя, 1 садик и 2 поликлиники, хотя на такой объем должно было быть 48 детских садов 18 школ и 9 поликлиник.

Раис Татарстана, напомнил, что основная тема заседания комиссии – формирование нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», одной из задач которого будет как раз решение подобных проблем.

По его словам, особое внимание в национальном проекте будет уделено опорным населенным пунктам.

«Важно обеспечить сбалансированное развитие новой инфраструктуры в опорных пунктах во избежание чрезмерной перегрузки с учетом уже созданной инфраструктуры для существующей застройки и действующих производств, а также для оптимизации бюджетных расходов. Здесь нужно сделать акцент на модернизацию и ремонт существующих объектов, а не только на строительство новых», – подчеркнул Раис Татарстана.

При этом он отметил, что не все силы необходимо бросать на опорные пункты, ведь вне этих населенных пунктов в стране сегодня проживает около 40 млн жителей страны.

«Регионам совместно с Правительством необходимо выработать стратегические решения по развитию населенных пунктов, которые не являются опорными, синхронизировать их с другими национальными проектами, например с программой развития села», – подчеркнул Минниханов.

Еще одной крупной задачей Раис РТ выделил разработку мастер-планов для 200 городов и агломераций, добавив, что регионы уже работают в данном направлении. В пример он вновь привел Татарстан, где завершена разработка мастер-плана Казанской агломерации и ведется работа по Камской агломерации.

«Учитывая, что сегодня, в результате увеличения площади построенных квартир растет обеспеченность жильем, нужно пересмотреть нормативы строительства социальной инфраструктуры исходя из количества зарегистрированных проживающих людей, а не объемов вводимых квадратных метров», – перешел к следующему вопросу Минниханов.

Еще одним важным моментом он выделил себестоимость строительства социальных объектов. Раис Татарстана отметил, что регулярные изменения нормативов ведут к перепроектированию типовых объектов и, соответственно, к удорожанию.

«После 2019 года были существенно пересмотрены нормативы», – напомнил Минниханов и предложил снизить существующие нормативы и учитывать в них не площадь строительства, а их объемы.

Он также предложил установить мораторий на пересмотр нормативных сроков.

Говоря на тему ипотеки, Раис Татарстана подчеркнул, что благодаря федеральным мерам поддержки по льготным ипотечным кредитам строительная отрасль вышла на рекордные темпы ввода жилья. Однако после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки наблюдается снижение доступности жилья, особенно в крупных городах из-за чего необходимо найти новые инструменты для обеспечения платежеспособного спроса на жилье.

Одним из вариантов его увеличения может стать пересмотр параметров возврата имущественного налогового вычета, который сейчас составляет не более 260 тыс. рублей.

Завершая выступление, Минниханов отметил, что для обеспечения доступности жилья также важно строить социальное жилье, в том числе без права приватизации и предложил проработать механизмы строительства такого жилья, а также требования к его получателям.