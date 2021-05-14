Минниханов: Татары Пермского края вносят большой вклад в сохранение языка и традиций

Татары Пермского края вносят большой вклад в сохранение родного языка, культуры и традиций. Помимо этого, деятельность местных татарских общественных организаций осуществляется на очень высоком уровне. Об этом в селе Барда Пермского края на встрече с активом татарских общественных организаций региона заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.



«В условиях глобализации необходимо сохранить нашу национальную самоидентичность. Это было бы невозможно без таких людей как вы, неравнодушных к своей истории, культурным ценностям», — обратился Президент РТ к участникам встречи.



Также в мероприятии принял участие Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Перед началом встречи он вместе с Рустам Миннихановым возложили цветы к бюсту Габдуллы Тукая. Дед татарского поэта по материнской линии — Зиннатулла Амиров — родился и жил на территории современного Бардымского района. Бюст классику татарской литературы установлен у здания районной администрации.

Сегодня на территории Пермского края проживают 115 тыс. татар. Сейчас в 11 районах края имеется 120 деревень, где преимущественно проживают татары и башкиры. Более того, общественные национальные организации работают в 22 муниципальных районах и городах под руководством Региональной национально-культурной автономии татар Пермского края.



Бардымский район является самым населенным районом края, а село Барда — самым крупным. Сегодня в районе издаются газеты на татарском языке «Таң» с 1931 года, «Халык чишмәсе», работает редакция радио-телепередач «Тол буйлары».



На начало 2020-2021 учебного года на территории края функционирует 32 школы с этнокультурным компонентом, в которых обучаются 6,5 тыс. детей. Работают 48 учителей татарского языка. В ходе беседы Президент РТ также пригласил местных детей принять участие в фестивале «Сэлэт».



Губернатор подчеркнул, что у Пермского края и Татарстана есть достаточно большие перспективы для дальнейшего развития экономических и промышленных взаимоотношений. В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил руководство края за внимание к вопросам поддержки многочисленной татарской общины.