Минниханов: Татарстану интересно сотрудничество с КНР в сфере биомедицины

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов перечислил на форуме «РОСТКИ» сферы, в которых республика заинтересована в сотрудничестве с Китаем.

«Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что цифры товарооборота республики и КНР растут – по итогам 2024 года он достиг $3,3 млрд.

«Татарстан заинтересован в продвижении в Китай продукции своих предприятий – это грузовые автомобили, вертолеты, суда; газоперекачивающее оборудование; шины; компрессоры; медицинские инструменты; машиностроительная и нефтехимическая продукция», – сообщил Раис Татарстана.

Он заявил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств.

«Правительства и деловые круги наших стран ведут активную работу по расширению взаимодействия в различных

сферах. Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне», – сказал татарстанский лидер.

Он напомнил, что республику часто посещают руководители КНР, официальные и деловые круги. Например, на саммит БРИКС в октябре 2024-го прилетал председатель КНР Си Цзиньпин, а на пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» в мае 2025-го – вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Минниханов также сказал, что в Татарстане обучается 2,7 тыс. китайских студентов. Он предложил гостям из Поднебесной развивать связи между научными сообществами и вузами КНР и РТ.