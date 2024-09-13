Минниханов: Татарстанцы взяли 17 медалей на Всемирных играх кочевников

Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги Всемирных игр кочевников, завершившихся в Казахстане. За время соревнований спортсмены из республики завоевали 17 наград разного достоинства, внесят существенный вклад в копилку медалей сборной России.

«Безнең егетләр 4 алтын, 4 көмеш, 9 бронза медаль яуладылар. Спортчыларыбыз аеруча зур уңышларга көрәштә ирештеләр (Наши ребята завоевали 4 золотые, 4 серебряные, 9 бронзовых медалей. Наибольших успехов наши спортсмены добились в корэш)», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что по приглашению казахстанской стороны Раис Татарстана стал почетным гостем церемонии открытия Игр наряду с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, национальным лидером туркменского народа — главой Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Всемирной конфедерации этно-спорта Билалом Эрдоганом и другими.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/2233