Минниханов: Татарстанцы на поле боя достойно защищают интересы своей Родины

Сегодня татарстанцы, в том числе челнинцы, достойно защищают интересы своей Родины в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов. Он похвалил героизм военнослужащих, а также отметил важную роль поддержки бойцов и их семей.

«Мы искренне желаем ребятам успешного выполнения поставленных задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – сказал Раис РТ.

Важной задачей он назвал поддержку военнослужащих и их семей, отметив, что Челнах с первых дней СВО на высоком уровне ведется эта работа. В качестве примера Раис республики привел опыт Челнов, который отправил военнослужащим в зоне СВО и новым регионам страны 500 тонн гуманитарного груза.

Напомним, сегодня ровно год, как Президент Владимир Путин объявил начало проведения военной спецоперации.