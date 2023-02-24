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Минниханов: Татарстанцы на поле боя достойно защищают интересы своей Родины
Сегодня татарстанцы, в том числе челнинцы, достойно защищают интересы своей Родины в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов. Он похвалил героизм военнослужащих, а также отметил важную роль поддержки бойцов и их семей.
«Мы искренне желаем ребятам успешного выполнения поставленных задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – сказал Раис РТ.
Важной задачей он назвал поддержку военнослужащих и их семей, отметив, что Челнах с первых дней СВО на высоком уровне ведется эта работа. В качестве примера Раис республики привел опыт Челнов, который отправил военнослужащим в зоне СВО и новым регионам страны 500 тонн гуманитарного груза.
Напомним, сегодня ровно год, как Президент Владимир Путин объявил начало проведения военной спецоперации.
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