Минниханов татарстанцам: «Приходите на выборы! Приходите всей семьей!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в связи с предстоящими президентскими выборами, призвав их приходить на избирательные участки.

«Уважаемые татарстанцы! 15–17 марта состоятся выборы Президента России. Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед. В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны», — подчеркнул руководитель республики.

«Сегодня Республика Татарстан — опорный субъект Российской Федерации, регион-лидер по основным макроэкономическим показателям и качеству жизни. Мы строим планы и уверенно движемся вперед. Модернизируем производства и реализуем крупные инфраструктурные проекты. Выполняем все социальные обязательства и создаем возможности для самореализации граждан. Открываем новые объекты и преображаем общественные пространства», — перечислил достижения Рустам Минниханов.

«Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики», — добавил он.

«Татарстан всегда отличался высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, единения общества, особенно в период испытаний. В условиях специальной военной операции выборы главы государства станут проявлением консолидации граждан. Мы изберем не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. Особый символизм приобретает слоган избирательной кампании: „Вместе мы сила — голосуем за Россию“», — заметил Раис РТ.

«Уважаемые избиратели! В Татарстане предвыборный период прошел в конструктивной и спокойной обстановке, что свидетельствует о высокой электоральной культуре. С завтрашнего дня по всей республике откроются более 2,7 тысяч избирательных участков во всех муниципальных районах и городских округах. Призываю вас, как и прежде, проявить активную гражданскую позицию и сделать ответственный выбор. Приходите на выборы! Приходите всей семьей!» — заключил Рустам Минниханов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).