Минниханов: Татарстан будет активно сотрудничать с ООН по снижению «углеродного следа»

Татарстан внимательно следит за инициативами Организации Объединенных Наций, связанными с целями устойчивого развития. Особое внимание республика уделяет развитию циркулярной экономики и снижению «углеродного следа». Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на пленарной сессии Глобальной конференции TCI.

«Мы индустриальная республика, и для нас очень важны элементы циркулярной экономики. Для нас эти вызовы, очень серьезные. Как на нас повлияет углеродные след? Я являюсь председателем совета директоров „Татнефти”, у нас нет ни одного заседания, когда мы эту тему не обсуждаем. „Татнефть” присоединилась к соглашению ООН в 2019 году. И очень много компаний в Татарстане работают в этом направлении», — отметил во время своего выступления Минниханов.

«Мы понимаем, что на эти вызовы у нас должны быть ответы, но самое главное — все мы хотим жить на территории, где вода, воздух, природа должны быть чистыми. Это не мода, это наша плановая системная работа. Мы в этом плане будем активно сотрудничать с ООН и другими международными организациями. Мы готовы к этим вызовам», — подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также напомнил, что в 2020 году Татарстан представил специальный отчет о том, как цели устойчивого развития ООН достигаются в республике. Презентация была проведена в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.