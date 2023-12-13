Минниханов: Татарстан является центром притяжения инноваций

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Татарстан является центром притяжения инноваций. В республике проводятся Российский венчурный форум, а также конкурсы «50 лучших инновационных идей РТ» и «Идея 1000», наиболее успешные проекты из которых проходят программу акселерации. Об этом на заседании наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного форума РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что благодаря содействию руководства страны в России уделяется особое внимание развитию инноваций и технологий. «Президент России Владимир Путин объявил о проведении Десятилетия науки и технологий. В свою очередь, 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития», — напомнил Минниханов.

Инвестиционно-венчурный фонд, Академия наук и Минэкономики Татарстана должны внедрить новые подходы к реализации программ поддержки в этой области, а также повысить их эффективность и расширить взаимодействие с научным сообществом республики в целом, подчеркнул он.

Как отметил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, в Татарстане важно сократить разрыв между идеей и реализацией стартапов. Для этого здесь должна быть сформированы единая с университетами, технопарками, корпорациями, предприятиями экосистема и общее бизнес-пространство, которое объединит площадки и институты развития.

Так, по программе «Идея 1000» за 17 лет профинансировано 365 проектов, в том числе 17 — в первом полугодии текущего года. 119 компаний, прошедших программу и получивших средства на реализацию проекта, уже вышли на первые продажи.

Как добавил вице-президент Академии наук РТ Айрат Абдуллин, в этом году были повышены призовые суммы для победителей основных номинаций конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ». В 2023-м на него подано 2023 заявки, самыми популярными оказались номинации «Старт инноваций», «Социально значимые инновации» и «Инновации в образование».

По отраслям, вызывающим наибольший интерес у молодежи, проекты в сельском хозяйстве, экологии и пищевой промышленности; в информационно-телекоммуникационных системах и образовании.

За все сезоны конкурса было подано более 29 тыс. заявок от ученых и инноваторов, 2718 из них были признаны победителями.

Еще одной темой обсуждения стала программа акселерации инновационных проектов. О предварительных итогах за 2023 год и планах на 2024-й рассказал исполнительный директор Евразийского центра инноваций Адель Гилазиев.

По его данным, с 2016 года было заявлено 2783 проекта из 47 регионов и 42 стран, отобрано 80 лучших. За 2017–2022 годы совокупная выручка стартапов превысила 1,2 млрд рублей, из которых половина пришлась на 2022 год.

Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что инвестиции внутри России нарастают и создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу.

«Рост внутреннего рынка и расширение контактов со странами Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки открывают дополнительные возможности для российской экономики практически для любого бизнеса. Так, за полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели на 30%, детских игрушек на 20%. Также за последние полтора года увеличилось более чем на на треть число товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям», — сказал он.