Минниханов: Татарстан вышел на второе место в рейтинге научно-технологического развития

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам 2023 года Татарстан вышел на второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов России. Добиться этого удалось благодаря активности республиканских вузов, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

«Мы часто говорим о том, что в республике успешно функционируют все объекты образовательной и исследовательской инфраструктуры, предусмотренные национальным проектом „Наука и университеты“. В прошлом году их перечень пополнился еще 2 передовыми инженерными школами», — напомнил руководитель республики.

ПИШ начали работу в Альметьевском государственном нефтяном институте и Казанском национальном исследовательском техническом университете. «В свою очередь, ведущий технологический университет, находящийся на территории Татарстана, вошел в состав участников специальной части Программы „Приоритет 2030“», — продолжил Минниханов.

Он отметил, что республика стала абсолютным рекордсменом по числу победителей конкурса «Студенческий стартап» (442 проекта). Все это в совокупности позволило вывести регион на вторую строчку в рейтинге научно-технологического развития.

Научный центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» с самого своего создания рассматривался как исследовательская платформа международного уровня. Ученые и промышленность Татарстана обладают уникальными знаниями в области освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. В этом поспособствовала длительная эксплуатация Ромашкинского месторождения нефти.

Минниханов объяснил, что большая часть крупных месторождений нефти в России сейчас находится на поздней стадии разработки. Поэтому «в настоящее время эти знания и опыт востребованы во многих нефтедобывающих странах мира».

Заседание было посвящено итогам 2023 года, а также корректировке плана реализации программы и создания центра на новый период. В частности, были утверждены изменения в состав международного набсовета.