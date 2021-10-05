Минниханов: Татарстан входит в топ-5 лучших регионов РФ по 100-балльным результатам ЕГЭ

Система образования в Татарстане имеет богатую историю и сочетает в себе передовые европейские, отечественные и национальные традиции, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном Международному дню учителя, в КРК «Пирамида». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Развитие инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала помогают нам обеспечить высокое качество образования, его преемственность, последовательность и непрерывность. Благодаря профессионализму и мастерству педагогов в этом году 100-балльных результатов ЕГЭ стало 257, что на 18 больше, чем в предыдущем году. По этому показателю республика входит в топ-5 лучших регионов Российской Федерации. 11 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. На протяжении 9 лет мы входим в число призеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников, уступая только Москве и Санкт-Петербургу», — сказал Президент РТ.

По его словам, Татарстан достойно представляет страну и на международных олимпиадах. Сборная Татарстана завоевала первое место в финале 9-го Национального чемпионата WorldSkills Russia.

Рустам Минниханов отметил, что Правительство Татарстана делает все возможное для повышения статуса и престижа педагогического труда, реализуются проекты, которые направлены на стимулирование труда учителей и привлечение в школы молодых специалистов.

Он подчеркнул, что руководство республики высоко ценит заслуги педагогов в обеспечении высокого качества образования, их весомый вклад в социальное и экономическое движение Татарстана.