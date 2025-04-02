Минниханов: Татарстан вносит значительный вклад в энергобезопасность страны

Татарстан вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности России. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на 66-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, которое прошло в рамках Татарстанского энергетического форума «Энергопром» в выставочном центре «Казань Экспо».

Минниханов отметил, что Казань второй год подряд принимает ведущих экспертов отрасли. «Для нас большая честь проводить такое представительное мероприятие, где обсуждаются актуальные вопросы электроэнергетики», – подчеркнул он.

Раис Татарстана привел ключевые данные, подтверждающие лидерские позиции региона:

– ВРП республики в 2024 году превысил 5,2 трлн рублей;

– потребление электроэнергии выросло на 5,1%, достигнув 35 млрд кВт·ч;

– за последние пять лет в энергетику Татарстана инвестировано около 170 млрд рублей.

«Мы активно модернизируем инфраструктуру и внедряем инновации. Санкции, несмотря на вызовы, стали катализатором развития отечественных технологий», – выразил уверенность Раис Татарстана.

Министр энергетики России Сергей Цивилев в свою очередь поблагодарил руководство Татарстана за организацию форума и высоко оценил сопутствующую выставку KazanEnergyExpo. Особое внимание он уделил экспозиции «Дважды победители», посвященной вкладу энергетиков в Победу и восстановление отрасли после Великой Отечественной войны.

«Уверен, наша совместная работа укрепит дружественные связи между странами СНГ», – резюмировал Цивилев, обращаясь к участникам заседания.