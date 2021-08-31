Минниханов: Татарстан включился в работу по декарбонизации экономики

Фото: Владимир Васильев

Татарстан прилагает все необходимые усилия для перехода к «зеленой» декарбонизированной экономике. Об этом на пленарной сессии в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2021 заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Минниханов отметил, что бережное отношение к окружающей среде является показателем зрелого общества и основой благосостояния граждан.

Фото: © Владимир Васильев

«Актуальность вопросов, связанная с климатической повесткой и устойчивым развитием, за последние годы значительно усилилась», — отметил Минниханов.

Он добавил, что на сегодняшний день международные компании нефтегазового сектора оказались под угрозой введения трансграничного углеродного регулирования. Итогом такого положения дел стало принятие ими «зеленых» корпоративных программ и установка конкретных целей по снижению выбросов парниковых газов.

Фото: © Владимир Васильев

Вызовы в сфере энергетики находятся в зоне особого внимания руководства России. Минниханов напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в своих поручениях обозначил общие задачи в этом направлении. Речь идет о снижении эмиссии парниковых газов, создании системы достоверного мониторинга выбросов, реализации климатических проектов.

«Татарстан, который является одним из крупнейших центров по добыче и переработке нефтяного сырья, уже прилагает все усилия для исполнения этих задач. Уверен, обмен мнениями в рамках данной конференции поможет нам сформировать четкое понимание дальнейшего пути развития», — резюмировал Рустам Минниханов.