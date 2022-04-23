Татарстан и Башкирия занимают лидирующие позиции среди регионов ПФО по формированию гуманитарной помощи Донбассу. Стремление республики и ее народа помочь жителям ДНР и ЛНР было отмечено Минобороны России, напомнил на совещании в Доме Правительства РТ Президент РТ Рустам Минниханов.

Он рассказал, что за это время в Донбасс было отправлено 353 тонны гуманитарной помощи из Татарстана: продуктов длительного срока хранения, детского питания, предметов гигиены и других. При чем в ближайшее время планируется отправка еще одной партии.

«Уверен, наши предприятия, представители малого и среднего бизнеса, главы городов и районов поддержат инициативу в отправке гуманитарной помощи и в дальнейшем», — добавил руководитель РТ.

Специальная военная операция по защите Донбасса стартовала 24 февраля. Сообщая о ее начале, Президент РФ Владимир Путин отметил, что главная цель российских военных – защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За этот период в Россию прибыли сотни тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, регионы регулярно отправляют гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР.