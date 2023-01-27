Минниханов: Татарстан усилит внимание к особенным людям и поддержку Спецолимпиады

Единые игры Специальной Олимпиады, завершившиеся в Казани 22 января, стали наиболее масштабными и разносторонними из всех мероприятий в рамках этой программы в РФ. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, подчеркнул на традиционном совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

«Спортивные мероприятия такого уровня призваны объединять людей независимо от их национальности и расы, вероисповедания, физического и ментального уровня развития. Мы и в дальнейшем будем поддерживать философию движения Специальной Олимпиады, усилим внимание вопросам особенных людей», — подчеркнул он.

Президент отметил, что гости и участники Спецолимпиады оставили много положительных отзывов в адрес организаторов события, и поблагодарил от себя оргкомитет игр и все ведомства, которые были задействованы в их подготовке и проведении.