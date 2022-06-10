Минниханов: Татарстан стремится внести вклад в укрепление дружбы России и Узбекистана

Татарстан стремится вносить свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«Мы высоко ценим возможности развития сотрудничества Татарстана и Узбекистана в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Хочу поблагодарить президентов наших государств за особое внимание к этим вопросам», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что особая роль в развитии сотрудничества России и Узбекистана принадлежит межпарламентским контактам. «Отрадно, что в составе депутатской группы по сотрудничеству с парламентом Узбекистана есть депутаты и от нашей республики, которые также вносят свою лепту в укрепление двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Руководитель республики также упомянул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. «Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена наши государства сохранили эффективное торгово- экономическое и культурно- гуманитарное партнерство», — заметил он.

Минниханов добавил, что еще в 1993 году между Татарстаном и Узбекистаном было подписано соглашение о сотрудничестве. С 1992 года в Ташкенте работает представительство Татарстана, а в Казани — Генеральное консульство Узбекистана.

«Казань и Ташкент — города-побратимы. Немаловажно, что между нашими городами осуществляются прямые

авиарейсы. На регулярной основе мы обмениваемся делегациями», — продолжил он.

Так, в мае делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Кроме того, в этом году татарстанская делегация приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте.

«В марте я посещал вашу прекрасную страну. В рамках визита состоялись встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Премьер-министром Абдуллой Ариповым. Были подписаны соглашения о сотрудничестве, состоялась церемония открытия татарстанско-узбекистанского химико-индустриального технопарка „Чирчик“. Резидентами стали компании татарстанского технопарка Химград», — рассказал Президент РТ.

По его словам, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний. Например, КАМАЗ осуществляет поставки автомобилей в Узбекистан и готов поставлять автобусы и электробусы. Компания «Татнефть» реализует шинную продукцию, работает по созданию автозаправочных станций.

Минниханов сообщил, что за прошлый год товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 23,5% и составил 193 млн долларов США. Подписаны и реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами двух республик.

«Возможностей для сотрудничества у нас много в первую очередь в области экономики. Но пока мы не используем их в полной мере. Считаю, что наша дальнейшая работа должна придать динамику и усилить взаимодействие», — убежден он.

Президент подчеркнул, что Татарстан — один из ведущих и промышленноразвитых регионов России. В Татарстане производится четверть российского полиэтилена, более 40% синтетических каучуков, каждая вторая грузовая автомобильная шина, каждый третий грузовой автомобиль. Около половины произведенных товаров экспортируются.