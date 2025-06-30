Минниханов: Татарстан стал площадкой для диалога культур благодаря участию России в ОИС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участие России в Организации исламского сотрудничества (ОИС) и активная роль самой республики в ее рамках способствовали значительному укреплению культурных и гуманитарных связей с мусульманским миром. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, слова приводит его пресс-служба.

Благодаря этому сотрудничеству Татарстан превратился в международную площадку для проведения форумов, фестивалей, конференций и других мероприятий, направленных на популяризацию исламской культуры, традиций и искусства.

«Регулярные культурные обмены, выставки, концерты и фестивали способствовали укреплению взаимопонимания и дружеских связей с представителями мусульманских стран», – добавил Раис Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что участие в глобальных культурных инициативах мусульманского мира позволило Татарстану активнее развивать проекты в сфере образования, культуры и религии, усилив позиции региона как центра межкультурного диалога и межрелигиозного согласия.