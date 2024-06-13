Минниханов: Татарстан сильно преобразился благодаря спортивным мероприятиям

Татарстан и Казань очень сильно преобразились благодаря крупным спортивным соревнованиям, которые состоялись здесь. Об этом на выездном заседании Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Основные изменения были связаны с Универсиадой в 2013 году. Мы стали другими, более привлекательными. Созданная тогда инфраструктура продолжает служить на благо нашей страны, республики и города. Сегодня более 4 млн туристов ежегодно приезжают в Казань. Это говорит о том, что в Татарстане подготовлена инфраструктура гостеприимства. Мы готовы принимать спортивные мероприятия любого уровня», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что вчера в Казани состоялась церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС, а также пригласил всех собравшихся на закрытие турнира, которое будет проходить вместе с Сабантуем.

Высоко отозвался о развитии спорта в Татарстане председатель думского комитета Дмитрий Свищев. По его словам, республика всегда находится в авангарде спортивной сферы и стала примером для многих регионов страны.

«Наша встреча проходит в уникальном регионе, где спорт знают и любят. Неспроста мы называем Казань спортивной столицей. Опыт развития отрасли в республике перенимается и другими субъектами», — констатировал Свищев.

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина к 2030 году необходимо достигнуть показателя в 70% систематически занимающихся спортом граждан. Однако Татарстан ставит себе сверхзадачу в 75%, добавил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Для нас спорт — это уже давно приоритет. Мы выбрали тренд. Вся наша республика живет спортом, и для этого созданы все необходимые условия», — заверил он.

Парламентарии и другие участники заседания комитета обсудили также развитие детско-юношеского спорта в России, стартовавшие Игры БРИКС и сохранение этнических видов спорта.