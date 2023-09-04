Минниханов: Татарстан рассчитывает в несколько раз нарастить товарооборот с Таджикистаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Душанбе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили увеличение товарооборота и взаимодействие в рамках российско-таджикских отношений, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что товарооборот Татарстана и Таджикистана растет, однако все еще остается небольшим — по данным 2022 года, более 30 млн долларов. «Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана, чтобы укреплять экономические связи между вашей республикой и Российской Федерацией», — заявил Раис Татарстана.

Компании республики готовы поставлять в Таджикистан вертолеты, продукцию нефтехимии, нефтегазовое оборудование, продукцию халяль и ряд других товаров, продолжил он.

Помимо этого, Рустам Минниханов поблагодарил собеседника за поддержку татарской общины. По его данным, сейчас в Таджикистане проживают более 12,5 тыс. татар.

В свою очередь, Эмомали Рахмон отметил важность визита Раиса Татарстана. Это поспособствует укреплению отношений между Россией и Таджикистаном.