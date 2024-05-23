Минниханов: РТ производит более 50% грузовых шин и треть полиэтилена в России

Татарстан всегда славилася своими достижениями, инновациями и перспективными проектами в области химии и нефтехимии, заявил на праздновании Дня химика в Нижнекамске Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Мероприятие состоялось в городском парке Нефтехимиков и собрало работников предприятий химической и нефтехимической промышленности, преподавателей и работников местных вузов и НИИ, ветеранов отрасли.

Минниханов отметил, что на Татарстан приходится треть полиэтилена, более 40% синтетических каучуков, свыше половины грузовых автошин от общего объема производства по России.

«Благодаря усилиям наших химиков и нефтехимиков мы стоим на пороге реализации новых проектов и открытий, которые, несомненно, станут импульсом к развитию научно-технологического комплекса страны», — уверен Раис Татарстана.

Он выразил благодарность СИБУРу за сотрудничество, отметил менделеевский завод по производству удобрений «Аммоний» и отдельно обратился к ветеранам отрасли.

«Знаю, что многие из вас и сегодня трудятся на производстве, передавая свои бесценные знания и опыт молодому поколению. Низкий вам поклон, долгих лет жизни и благополучия», — сказал Минниханов.

Молодых химиков он призвал к постоянной учебе и развитию, так как в современном мире обязательно появятся технологии, который изменят наш образ жизни. Настоящий специалист должен быть готов развивать научные знания и применять их на практике. От его профессионализма зависит не только его будущее, но и родного региона и всей страны.

Мероприятие завершилось вручением государственных наград.

В торжественной церемонии также приняли участие председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.